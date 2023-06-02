受人工智慧（AI）需求大增帶動，美國繪圖晶片（GPU）巨擘輝達市值一度衝破1兆美元，創辦人黃仁勳近日回台成為市場矚目焦點。外媒指出，和黃仁勳同樣來自台南的「台灣囝仔」、超微執行長蘇姿丰更準備「奪走AI王冠」。

根據《富比士》報導，蘇姿丰和黃仁勳一樣出生於台南，兩人其實是親戚關係，蘇姿丰的外公和黃仁勳的媽媽是兄妹。蘇姿丰的父親則是數學家，母親之後成為企業家，一家人在她3歲時移民美國。

報導指出，蘇姿丰拯救了超微，2014年53歲的蘇姿丰接任超微執行長，這家晶片製造商正走下坡，解雇了大約25%的員工，公司股價僅在2美元左右徘徊、瀕臨破產。蘇姿丰當時策劃了矽谷史上最重大的企業轉型之一，超微股價不到10年就翻轉暴增近30倍，接下來，她正在為即將到來的人工智能革命做準備，準備大展身手。

報導提到，蘇姿丰剛接手超微時，英特爾占據低階產品之外的筆電市場，輝達、高通和三星瓜分新興智慧手機業務，蘇曾坦言「當時我們的技術沒有競爭力」。

在蘇姿丰接任CEO隔天，她透過電話會議向全體員工喊話，「我相信我們能夠打造出最好的產品」，她計畫創造偉大的產品、加深客戶信任和簡化公司，只要求做這三件事情。

蘇姿丰一開始要求工程師專注打造可擊敗英特爾的晶片，但這可能要花費好幾年，她決定先發展名為「Zen」的新晶片架構，在2017年推出獲得成功。蘇姿丰自豪地說，Zen的計算速度比超微過去的設計快了50倍以上，直到2020年發展出第三代Zen，在速度上已是市場領導者，也成為所有超微處理器的基礎。

後續英特爾發生製造延誤問題，蘋果不再使用該晶片，蘇姿丰趁機和聯想、SONY等筆電製造商及Google、亞馬遜達成交易，光是去年Google和亞馬遜的大型資料中心，就替超微帶來60億美元的營收。

報導提到，英特爾年營收630億美元，雖然與超微的236億美元有段差距，但超微從矽谷搶走伺服器晶片市占，又收購賽靈思，帶動股價在蘇姿丰上任9年中狂飆30倍，她成為過去幾年標普指數公司中薪資最高的CEO之一，2022年薪水領了3020萬美元，在這些年已累積高達7.4億美元的財富。