下周二（6月6日）節氣進入芒種，好事將接踵而至，國際天星風水命理專家邱彥龍指出，雖然還有短暫的羅喉合相木星刑金星的問題，但是因為金星運行快速，這個合相刑剋大約到6月16日就結束了，換來的是3個多月的好時光；雙子座、巨蟹座、處女座、摩羯座、水瓶座在芒種節氣（6月6日～6月21日）夢想特別容易兌現，可望升官發財。另外，2023是三元九運「8艮」運的最後一年，2024年是「9離」運之始，這段期間保持正向心念，將會是邁向未來20年旺運的不二法門。

邱彥龍老師表示，6月6日至6月16日之間金星被刑，卻未必是壞事，因為這意味著國家、地區，乃至於整個世界環境的影響將朝向新民意走向，會為選舉、立法、行政帶來革新，同時，銀行、股市、證券、物資、工商業也會朝向有正向拓展的方向而改革，至於詐欺、偽造之事，凡之前被隱藏許久的不道德都會陸續爆發。

邱彥龍老師提醒，每一個運程會走20年，2023剛好是三元九運「8艮」運的最後一年，如果一直覺得運不好，2024將轉換為全新的運勢，因為2024年是「9離」運之始，只要這段期間保持正向光明的心念，將會是邁向未來20年旺運的不二法門。

至於芒種期間走運者，以雙子、巨蟹、處女、摩羯、水瓶這5星座，夢想特別容易兌現，且有升官發財之勢，請把握擁有的幸運。

另外，邱彥龍老師引用《易林·屯之小過》卦：『痴狂妄作，心誑善惑。迷行失路，不知南北。』來說明芒種期間，行事需要步驟性的規劃，勿被小人迷惑，踏實光明行事，才不會像無頭蒼蠅，亂鑽亂串而入坑被詐騙。

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