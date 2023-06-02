雙鴻今天舉行股東會，去年受到COVID-19疫情，大陸嚴格執行防疫政策、俄烏戰爭、通膨升息、地緣政治等多重變數壓力，導致全球經濟惡化，消費市場需求緊縮，所幸高階商務筆電、伺服器出貨動能仍強勁，以及去年第4季新款繪圖卡、主機板新晶片上市出貨量增加，雙鴻111年合併營收138.56億元，年減約2.8%，雖然人工成本增加，所幸新案售價調漲、供應鏈成本管理得當及工廠效率提升，營業毛利為27.22億元，年增2.23%，合併毛利率為19.65%，年增0.97個百分點，稅後盈餘為12.63億元，年增11.56%，創下歷年新高，每股盈餘為14.68元。

儘管終端消費市場需求疲弱，雙鴻因材料成本下滑及產品組合優化今年第1季合併毛利率達22.33%，年增5.36個百分點，營業淨利為3.65億元，年增24.67%，稅後盈餘為2.77億元，每股盈餘為3.22元，累計前4月合併營收為41.39億元，年減12.78%。

雙鴻表示，今年NB、PC需求量預估將微幅下修，然而隨著晶片開放超頻需求，功耗上升無限制，商務、電競產品導入均溫板散熱裝置將成主流，產品售價將持續提升，且隨著5G、物聯網、車聯網、人工智慧、邊緣計算等尖端技術發展，雲端伺服器、資料中心、HPC、網通、車用散熱需求將持續增加，加上極端氣候的威脅，永續發展的觀念在近年更加普及於各國政府及企業間，各國政府提出的淨零碳排更成為了全球熱議的焦點，因應全球降低碳排放政策，高效節能的液冷散熱解決方案將成為主流，其運用將從單晶片到整機系統擴展到各個領域如超級電腦、AI、HPC、雲端伺服器、汽車、充電裝置等產品，公司將持續拓展散熱產品業務，如5G、雲端伺服、AI、HPC、自駕車、充電裝置等領域佈局，以期對公司長期營運有所貢獻。

今天股東會也完成1席董事及1席獨立董事增選，新任董事為黃淑君，新任獨立董事為邱輝欽。