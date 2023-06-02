●費城聯儲銀行總裁哈克（Patrick Harker）連續第二天釋出鴿派訊息，稱通膨回落的速度雖然緩慢的令人失望，但聯準會至少應能夠在6月暫停升息一次。他認為去年3月以來的10次升息已開始展現效果，尤其是在房價方面，此外，在信貸環境緊縮之際，如果再升息可能對經濟造成衝擊。哈克預期今年美國經濟成長率將跌破1%，失業率將由目前的3.4%升高至4.4%，通膨率估將回落到3.5%，明年進一步跌至2.5%，並在2025年回到聯準會設定的2%目標。他並示，如果經濟數據比他預期的差，或者通膨回落速度比預期快，他將考慮支持聯準會降息，但目前的基本假設是利率將維持不變一段長時間。

●在眾議院通過名為《財政責任法》的提高債限與限制支出法案後，參院多數黨領袖、民主黨參議員舒默（Chuck Schumer）在稍早前宣布參院應該會在周四（美東時間）晚間通過這項法案，「今晚我們將避開債務違約」。此前他承諾參議院將馬不停蹄直到法案送上拜登總統的辦公桌。

●印度南部卡納塔卡邦（Karnataka）政府宣布台灣鴻海集團（富士康）明年4月起將在當地生產蘋果iPhone手機，用於設廠的土地將在7月1日前移交給富士康。

●美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存增加448.8萬桶，市場預期為減少138.6萬桶。上周汽油庫存減少20.7萬桶，市場預期為減少49.7萬桶。餾分油庫存增加98.5萬桶，超出市場預期的增加86.2萬桶。原油進口量增加100.1萬桶/日，煉廠產能利用率升高1.4個百分點。

●房地美（Freddie Mac）公布，本周30年期固定抵押貸款利率中位數為6.79%，高於前一周的6.57%，並創下去年11月以來新高。

●美國供應管理協會（ISM）公布，5月製造業指數為46.9，略低於市場預期（47）和4月份的數據（47.1）。製造業投入價格分項指數為44.2，遠低於市場預期（52）。

●標普全球美國5月製造業PMI終值為48.4，略低於初值和市場預期的48.5。

●美國第一季非農單位勞動力成本終值為上升4.2%，遠低於市場預期的漲6%和先前估算的漲6.3%。

●美國勞工部公布，上周（截至5月27日）初領失業給付人數周增2000人，達到23.2萬人，少於市場預期的23.5萬人。上周初領失業金人數4周均值為22.95萬人，周減2500人。截至5月20日止當周，續領失業金人數周增6000人，至179.5萬人，少於市場預期的180萬人。

●美國人力資源服務公司ADP公布，5月民間就業增加27.8萬人，較前月（增加29.1萬人）放緩，但遠超出市場預期的增加17萬人。

●聯準會局官員暗示6月可能暫停升息，周四美元指數尾盤跌0.624%，報103.48，自周三觸及的兩個月高點（104.7）回落。

●財新中國製造業採購經理人指數（PMI）報喜，加上美元回落，周四紐約期油反彈漲2.95%，收在每桶70.1美元。布蘭特期油收漲2.23%，報每桶74.28美元。

●聯準會6月升息預期降溫以及美元回落，周四國際金價收復2000美元大關，並創下兩周來新高。紐約8月期金收漲0.67%，報每盎司1995.5美元，盤中一度站上每盎司2000.7美元，創下兩周來新高。