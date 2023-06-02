女星楊繡惠日前分享2張超音波照，故作神秘表示：「哈哈，恭喜我吧！滿3個月再公開」，讓網友紛紛猜測「精主」身分，甚至開玩笑表示要跟白雲道賀，不過此舉卻讓她不堪其擾，發文怒斥：「不要我PO文就要牽拖另一個人可以嗎？」未料歌手江志豐竟留言對號入座。

楊繡惠日前拋出震撼彈，曬出2張超音波照，還故弄玄虛表示滿3個月再公開，讓網友紛紛獻上祝福，不過卻有人發現超音波照的左上角，註明著「1992年生的柯姓女子」，讓她隨即將此資訊打上馬賽克，未再透露任何口風，不過對於網友持續猜測「精主」身分，讓她罕見動怒表示沒有要利用某人炒新聞，更強調：「不要我PO文就要牽拖另一個人可以嗎」。

歌手江志豐留言搞笑回應。(圖／楊繡惠臉書)

沒想到龍千玉的弟弟，也就是歌手江志豐，竟在PO文底下留言：「去一趟馬來西亞…幹嘛把我的PO出來啦」，根據《自由時報》報導，江志豐在疫情期間與圈外妻子完成終生大事，還急忙趕進度連生2個小孩，會在底下留言，主要是上個月與楊繡惠一起出國工作，才故意開玩笑回應。

楊繡惠日前深夜無預警發文：「我絕對不會喜歡會漂技（嫖妓）的人」，接著爆料姓「白白」的人「喝酒都會花錢找援妹」，被網友推測在影射白雲，對此，她隨清該篇PO文，並呼籲外界不要妄加揣測，而白雲也做出回應：「並非我也，我就不對號入座囉」。