泰山5月31日召開股東臨時會改選董監事，市場派龍邦一舉取得過半董事席次，但泰山大股東景勛公司會後向智慧財產及商業法院提出聲請，主張市場派股東龍邦未遵守法定併購程序，造成選舉無效，應該禁止當選的董監事行使職務。

泰山31日召開股東臨時會，需選出6席董事3席獨董，市場派龍邦拿下4席董事與1席獨董，取得過半，反觀公司派只拿下2席一般董事與1席獨董，另1席獨董為詹晉嘉派陳威宇，正式宣告龍邦入主泰山，詹家掌權超過70年的局面終結。

綜合媒體報導，泰山本次股東臨時會，是由龍邦公司等7人召集，當天開會時，當場多名股東對於股東會的召集程序及企業併購法的併購程序提出質疑，但會議主席對於程序爭議未正面處理，仍強勢進行投票，投票結果由龍邦逕自宣稱獲得過半數董事席次。

泰山大股東景勛公司會後，向智慧財產及商業法院提出聲請，主張龍邦未遵守法定併購程序，提告選舉無效。景勛公司認為，誰屬泰山公司的經營權，待法院判決後，才能有答案。