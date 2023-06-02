健身網紅「麵包包」3年前聲稱罹患胰臟癌第4期，想不到昨（1日）突然發文道歉，承認裝病3年，把所有人蒙在鼓裡。對此，現任丈夫無奈地發聲：「我真的變成一個智障」，10多年前交往的前男友也跳出來爆料，暗指麵包包當時就在撒謊。

麵包包1日突刪光過往的動態，在IG發文認錯：「我謊稱自己罹癌，欺騙了所有的人長達三年」，她強調身旁的親朋好友包括丈夫、工作夥伴都不知情，跟大家一樣都是受害者，呼籲外界別去指責或逼他們解釋；接著，麵包包向合作廠商喊話，表示願意負起全責賠償損失，最後她再度懺悔，「做了最錯誤的示範，傷害了愛我的人和我愛的人，這一切真的抱歉。」

曾是麵包包的健身教練的現任老公，得知妻子發布道歉文後，在IG限時動態發洩情緒：「我真的變智障」、「我就看看有什麼比我委屈的」，亦向網友喊話：「質疑什麼想證明什麼的可以來找我啊？騙你啥了？騙你錢騙你按讚？有什麼委屈你的來找我，我一定面對」、「你們有那個種靠腰，我有那個種面對，覺得我怎樣的，直接來找我，我就想知道你們是有多身在其中」。

不僅如此，一名自稱10多年前是麵包包前男友的網友，在麵包包的貼文下方爆料，當時麵包包告訴他自己曾在路上遭人綁架並強暴，以及罹患肺腺癌第四期，隨時可能癱瘓，不過在「痊癒」後他就被甩了。前男友透露，幾個月前看到YouTuber老高講罕見疾病孟喬森症候群，還想起那時每天祈禱，希望麵包包多活一天的日子。不過，麵包包已關閉留言功能，並把所有留言淨空。