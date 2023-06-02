陸軍裝甲586旅聯兵1營昨（1日）在恆春保力山教練場實施「三軍聯合作戰訓練測考112之4號操演」，由副參謀總長王興禮中將在各聯參陪同下前往視導，官兵依想定向目標區逐步推進，在火力支援下，發揮聯合兵種營戰力，擊潰當面之敵，順利完成測考任務。

火力畫面曝光！陸軍586旅測考火炮齊放，模擬殲敵機械步兵團。(青年日報提供)

火力畫面曝光！陸軍586旅測考火炮齊放，模擬殲敵機械步兵團。(青年日報提供)

據《青年日報》報導，操演首先由陸航OH-58D戰搜直升機於空中發揚火力；接續由地面部隊以M109A2自走砲、81迫砲等各式火砲進行檢驗射擊，「碰！碰！碰！」轟隆隆的砲聲，響徹保力山頭，訓場瞬時火光四射、硝煙四起，火力支援單位以各式火砲，掩護第一線部隊攻擊前進。

隨後，M60A3戰車、CM33及CM34裝步戰鬥車等地面部隊，以戰車砲、40榴彈槍，步、機槍等強大火力，迅速地向敵發起猛攻，有效擊潰敵軍防線；最後，由心戰特遣隊對敵實施心戰喊話，擊潰其戰志，順利奪取目標區。

受颱風環流影響，保力山吹起陣陣強風，考驗官兵駕駛穩定性及射擊技法，亦磨練官兵臨機應處能力，強化其心理素質。操演期間，除有主戰攻擊部隊，同時亦有工兵架橋作業、煙幕施放掩護、核生化防護等演練，驗證官兵勤訓精練成果。