周四泛歐Stoxx 600指數收盤漲3.51點或0.78%，為455.27點。歐股在周三跌到近兩個月新低。

基本資源股、媒體股、能源股為上漲最多的板塊。

歐元區五月的整體通膨和核心通膨都有所放緩，且低於預期。

HYCM首席市場分析師Giles Coghlan說，通膨資料正朝著正確的方向進展，在一定程度上減輕了人們對於歐洲央行(ECB)採取更激烈升息措施的預期。Coghlan認為，通膨數據將會再次降溫，歐洲的就業市場將出現一些損傷，此都將為歐洲央行的寬鬆政策鋪平道路。

法國央行行長Francois Villeroy de Galhau指出，升息正開始影響通膨，而即將到來的加息將微不足道。然而與此同時，歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)則持續強調升息的必要性。

聯準會部分官員指出，六月將略過升息。該言論並導致市場對升息的立場出現逆轉。

同時之間，美國眾議院周三通過一項法案，將暫停執行31.4兆美元的債務上限，避開災難性的債務違約。促使市場目前將目光轉向參議院的表決。

Coghlan說，有一種樂觀情緒，認為不用太多時間，該協定就能在參議院順利通過，不會受到太大阻礙。但是一旦債務上限的協議完成任務，市場焦點馬上就會開始轉移到利率問題，即聯準會是否會在六月暫停升息，以及政策官員如何面對吃緊的勞動力市場問題。

海德堡水泥(Heidelberg Materials)上漲2%，為68.2歐元；稍早摩根大通將股票評級上調至「增持」，稱這是一個重大機遇，因為水泥業正在吸引更多投資人，一起參與「脫碳」的努力。