大陸小麥陸續進入集中收穫期。5月下旬，北方冬麥區出現大範圍持續降雨過程，對夏收帶來一定影響。應對持續陰雨天氣，大陸農業農村部印發緊急通知，要求相關省份抓好小麥搶收和烘乾晾曬，並加快推進搶收進度，力保夏糧顆粒歸倉。

根據《人民日報》引述大陸農業農村部小麥機收調度顯示，截至1日17時，全大陸已收穫冬小麥面積5700多萬畝，進度近2成。其中湖北、四川進入尾聲，安徽、河南進度過兩成，江蘇進度過一成，陝西進度近一成。

夏糧生產是大陸全年糧食生產的第一季，產量占全年糧食總產量的1／4。今年夏收冬小麥種植面積3.3億畝以上，比上年穩中有增。

為努力奪取夏糧豐收，大陸農業農村部展開生產形勢研判，要求相關省份逐個田塊排查，及時搶排田間積水。針對小麥還在灌漿期的華北等地，繼續抓好「一噴三防」全覆蓋實施，最大限度減輕災害損失。根據小麥成熟度、收穫進度及天氣變化，科學調度機械搶收，利用各類糧食烘乾機械，盡最大努力烘乾晾曬，減少損失和黴變。加強排查處置，組織糧食收購企業根據發芽程度分類收購，防止出現賣難情況。

而「中原糧倉」河南也採取重點措施，5月30日河南省財政緊急下撥資金2億元人民幣，專項用於小麥烘乾。「全省上下正以最大力度保障夏糧搶收，預計6月15日前後麥收基本結束」，河南省農業農村廳廳長孫巍峰說。

另外安徽省小麥已由南向北陸續收割，組建122個應急搶收作業服務隊，落實搶收、烘乾設備，全力保障夏糧顆粒歸倉。整體計畫投入聯合收割機20萬台左右，機收率預計在98.5％以上，力爭用10天左右基本完成小麥搶收任務。