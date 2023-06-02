行政執行署屏東分署將於下周二辦理「123拍賣會」，此次法拍酒駕男子座落恆春鎮土地，因當事人於2014年及2020年間於恆春及桃園酒後騎乘機車被警攔查，遭開罰9萬元與2萬2500元，男子遲未繳納酒駕罰單，還滯欠健保費、機車燃料費及其他交通罰款，案件陸續移送至分署執行，累欠金額達23萬餘元。

男子無存款亦無薪水，名下只剩2筆座落於恆春的土地持分，上個月分署以16萬元拍出其中一筆土地，尚不足清償，這回續行拍賣他另一筆面積達796坪的土地，男子持有部分為256分之1。土地是一般農業區甲種建築用地，部分為空地，部分被第三人的鐵皮屋與宗祠所佔用，本次為二拍，底價8萬3700元。

但屏東資深房仲楊信華表示，由於拍賣標的產權為持分，不僅脫手不易、也無法自住，買來恐怕會是自找麻煩，自住客及投資客都會避之唯恐不及，寧願找產權乾淨物件買賣，最後應該都是其他持分親友買下。

這回不動產則有座落恆春、春日、佳冬、內埔與車城的土地，以及三地門的原住民保留地。屏東分署表示，歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！