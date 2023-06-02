「龍五」向華強的老婆「向太」陳嵐過去曾砲轟「星爺」周星馳私下為人，近日向華強也開設抖音帳號，分享演藝圈秘辛，他回憶過去製作不少香港電影，其中1996年上映的《大內密探零零發》找來周星馳、劉嘉玲主演，兩人那時還沒交惡，向華強說：「當時周星馳的片酬是1500萬，6年之內，從6萬漲到1500萬，這麼厲害」，透露周星馳走紅之際酬勞暴增了250倍，十分驚人。

向太幾年前在實境秀《我家小兩口》被問到有沒有遇過身邊朋友看起來很強、很有男子氣概，但做事時卻秒變成俗仔的人？向太當時秒回：「有啊！周星馳」，接著又稱周星馳貪小便宜、忘恩負義耍大牌，爆料當年他拍王晶電影，一天可以拿上百萬酬勞，早上10點開工，下午3點就下班，後來電影上映，贊助商希望周星馳到場，但周星馳只現身3分鐘就秒閃人。

向華強透露周星馳當年酬勞激增。（圖／翻攝自抖音）

據《香港01》報導，向華強最近在抖音影片中透露，周星馳走紅時片酬在6年內增加了250倍，但看在他的高人氣，向華強還是砸大錢力邀周星馳參與，當時片中搭檔的則是還沒紅的劉嘉玲，沒想到劉嘉玲拍了此部片後人氣大漲，「她常常對我們兩夫婦就很感激這樣子」。

而對於周星馳人品不佳的傳聞，雖然他本人都沒正式回應，但不少合作過的明星都曾出面力挺周星馳，劉嘉玲表示兩人不熟，但近年碰面時，周星馳都會90度鞠躬，並喊劉嘉玲一聲「姐」，相當有禮貌，名導劉鎮偉曾和周星馳合作《大話西遊》，則說周星馳是為人有所堅持，如果旁人不夠了解他，便容易有誤解，「我感覺周星馳自始至終都沒變。」