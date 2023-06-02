為擴大搶攻外食餐飲商機，馬辣國際餐飲集團繼去年推出火鍋新品牌搶進新竹巨城購物中心後，今年再推全燒肉吃到飽品牌「夯下去新潮和牛燒肉」，並強勢進駐新竹市東區以獨棟方式呈現，超過百坪的佔地，還附設免費停車場，新餐廳並自今（2)日起試營運並祭出一連串好康優惠以饗食客。

夯下去新竹經國店今日起試營運，用餐當日只要予以Google予以五星好評即贈「西班牙頂級Bellota松阪豬」一份，或是當月壽星提前至少1日訂位，選擇指定方案，全桌同行好友即可免費升級「北海道大帆立貝吃到飽」、加入官方[email protected]好友即贈「雲林北港烏魚子」，官方FB／IG指定貼文留言＋分享還有機會抽中同行免費餐券。

「夯下去新潮和牛燒肉」新竹經國店以圓潤木作搭配深色雲紋石造貫穿全店，營造出日式簡約時尚、年輕新穎的質感，全店占地近兩百坪，環境溫馨明亮又寬敞，桌型2～12人皆有，可滿足多種聚餐目的與各式客群，考量到家庭客需求，另闢空間做為兒童遊戲區，提供益智拼圖、可愛玩偶和70寸巨幅電視播映兒童節目，還有附設免費停車場，為你省去找車位的麻煩事。

店內提供超過130款肉品、海鮮、時蔬、茶飲、研磨咖啡、手工啤酒、進口紅、白、氣泡酒和莫凡彼、哈根達斯冰淇淋等眾多高檔食材無限量供應，最低只要598元起就能輕鬆開烤。肉品採用濕式冷藏熟成的原塊用肉，以現點現切方式出餐，有澳洲極上冠軍黑毛和牛沙朗牛排、澳洲冠軍黑毛和牛肉片、澳洲黑毛和牛橫隔膜、美國MishimaReserve特上見島和牛嫩肩牛排、美國CAB特上安格斯黑牛霜降、美國Choice鮮嫩牛肋、巴拉圭Frigomerc特上鮮嫩菲力、美國Choice冷藏熟成上選牛胸腹牛排、美國CAB上選骨付牛小排、上選安格斯黑牛骰子、西班牙Bellota伊比利豚梅花、豚肋條、本地安心豚戰斧、丹麥特A級雪紋豚松板、日式和風豚嫩腿、極上法式羊肩排、鮮嫩小羔羊、柚香黃金雞、蜜汁烤雞翅、椒鹽雞軟骨、香烤七里香等多種選擇，全方位滿足所有愛吃肉的饕客們。

海鮮部分則有極上北海道生食級大干貝、阿根廷天使紅蝦、特上九孔鮑魚、野生大草蝦、上選大海蝦、挪威鮭魚菲力、挪威鯖魚、深海透抽等產地直送海鮮，海陸大餐一次享有，主食類則有安格斯黑牛黑咖哩、關東風江戶壽喜燒豚丼、韓式豆腐鍋、海鮮豆腐鍋、一番鮮大蛤湯、黑松露和牛石鍋飯。

「夯下去」並有超豐富的自助區，食材以冰溫水霧方式全天候保鮮供應，提供各式小農瓜果、道地味付小菜、精選特色烤物，如：基隆廟口小香腸、德式脆口煙燻腸、基隆甜不辣、懷舊夯豆干、手作糯米腸、日式櫛瓜、青椒、杏鮑菇、栗子南瓜、帶殼玉米筍、鮮採筊白筍、手作豆包、手作豆腸、鮮脆蘿蔓、美生菜、鮮採西洋芹、韓式泡菜、黃金泡菜、韓式醃蘿蔔、日式柚香蘿蔔、中華豆腐、玉子燒、味付牛蒡絲、海蜇絲、百香果青木瓜、芥末小章魚等近50款菜色。此外，還有哈根達斯冰淇淋8款、莫凡彼冰淇淋4款、31款研磨咖啡／現泡茶飲／無酒精沙瓦／果汁／氣泡飲，以及西班牙進口Boda&Boda紅酒、Pardal Verdejo白酒和法國BarRoyal氣泡酒、荷蘭原裝鮮榨海尼根、RedPoint手工鮮釀啤酒Lager「喝起來」和IPA「台.P.A」二款，全數無限量暢食、暢飲。

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