大陸央視新聞用戶端報導，《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）2日對菲律賓生效實施。至此，RCEP全部15個簽署國均完成生效程序，並相互實施關稅減讓。意味著全球人口最多、經貿規模最大、最具發展潛力的自由貿易區進入全面實施新階段。

《中國紀檢監察報》 2日報導，中央財經大學國際經濟與貿易學院院長、國際投資研究中心主任張曉濤指出，RCEP由東協於2012年發起，當年11月，東協十國與中國、日本、韓國等國領導人在柬埔寨金邊共同發布聲明，正式啟動自貿區建設進程。RCEP的設立初衷可以從四方面來認識：一是擴大並深化本地區經濟一體化；二是尋求建立清晰且互利的市場准入和經貿規則；三是給予最不發達國家差別待遇，幫助發展中成員加強能力建設，促進本地區的包容均衡發展；四是通過良好的治理以及可預期、透明和穩定的商業環境，促進經濟效率提高和貿易投資發展。

張曉濤稱，總的來說，RCEP具有三大特點：最大、最包容、最具發展潛力。2019年數據，RCEP的15個成員國總人口達22.7億，GDP達26兆美元，出口總額達5.2兆美元，均占全球總量約30％。

張曉濤指出， RCEP生效實施以來，依託中國和東協兩大市場，RCEP釋放巨大潛力。根據彼得森國際經濟研究所的測算，到2030年，RCEP將帶動全球GDP每年增加1860億美元。

據大陸海關總署統計，2022年，中國對RCEP其他14個成員國進出口12.95兆元，增長7.5％，占中國外貿進出口總值的30.8％，對RCEP其他成員國進出口增速超過兩位數的達到了8個，其中對印尼、新加坡、緬甸、柬埔寨、寮國進出口增速均超過了20％。隨著中國「一帶一路」倡議不斷吸納新成員，區域內貿易逐漸成為中國經濟發展的重點方向。

張曉濤表示，根據「原產地累積規則」，RCEP成員國企業生產過程中所使用的其他成員國原產材料，均可視為本區域的原產材料，可以累積增加原產價值成分比例，使成員國間出口產品更容易達到享受關稅優惠的門檻。RCEP為中國製造業發展帶來重大機遇，兼具產業提升和規模效應。在享受RCEP紅利的同時，相關產業和企業也面臨來自RCEP的更高標準、更嚴規則和更強競爭。

張曉濤強調，近年來，中國自貿協定（FTA）加快建設。在FTA廣度方面，中國已先後與巴基斯坦、智利、紐西蘭等26個國家和地區簽署了19份自貿協定。中國已正式提出申請加入《跨太平洋全面進步夥伴協定》（CPTPP），正按加入程序與各成員溝通磋商。當前，建設高標準FTA已成為中國積極推動高水準對外開放的重點領域。

張曉濤指出，高品質實施RCEP，推動外貿保穩提質，對中國經濟社會穩定具有極為重要意義。總的來說，應在凝聚合力、精準施策上下工夫：一是説明企業理解並充分利用RCEP規則。二是進一步提升貿易便利化水準。三是探索設立若干高水準落實RCEP示範區，推動地方政府高品質實施RCEP。四是引導企業在RCEP成員國優化產業鏈布局。