台南市安南區1對父女平日在各夜市之間擺攤賣棉花糖，5月31日有民眾在知名夜市發現，10歲女兒遭父親打手又摀嘴，不斷啜泣，事後又躲入廁所內睡著，投訴疑似虐童。警方調查時，父母解釋女兒因生病哭鬧，父親才會摀嘴示意別哭，且吃了感冒藥太疲倦，才在廁所睡著。但該家庭曾有兒少通報紀錄，警方為求謹慎，再次通報給台南市社會局調查。

10歲女童母親為大陸籍配偶，之前做過美髮與家庭代工，與丈夫育有1子1女，2020年時，就曾被民眾通報在夜市利用小孩擺攤，博取同情賺錢，有兒少通報紀錄。

當時父母曾向台南市社會局解釋，帶小孩一起到夜市工作，並非為了博取社會同情，而是要讓孩子了解大人工作的辛苦。

根據兒童及少年福利與權益保障法，女童跟父母到夜市擺攤並未違法，台南市社會局追蹤調查，女童已上小學，並上補習班，目前穩定就學，功課還算不錯。

這次這對夫妻又被民眾檢舉疑似虐童，警方上門調查時，他們再次喊冤，解釋女兒因感冒生病哭鬧，父親叫孩子別哭，才會用手摀住女兒嘴巴，事後要她自行到廁所梳洗，沒想到孩子吃了感冒藥精神疲倦，竟在廁所內睡倒。

夜市管委會表示，該棉花糖攤位並未付費，非夜市的固定攤位，原本不允許設攤，但之前因同情並未驅趕，若查明該攤有虐童博取同情的情事，將不再同意提供擺攤。

雖女童父親喊冤，台南社會局派員已派員訪視女童本人，釐清她的遭遇與查驗身上是否有傷勢。

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