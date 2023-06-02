洋基下個系列賽將與道奇展開惡戰，賽前傳出利多消息，根據大聯盟記者霍奇（Bryan Hoch）報導，兩位強打史坦頓（Giancarlo Stanton）、唐納森（Josh Donaldson），以及牛棚好手康雷（Tommy Kahnle）將回歸洋基陣容。

賽季初期始終與傷病爭鬥，連帶影響洋基戰績，不過5月分迎來一波19勝10敗單月成績，讓條紋軍重回分區冠軍競爭行列，而傷兵陸續回歸後，洋基更有本錢來威脅美東龍頭光芒，為了迎接傷員歸隊，球團選擇將卡布瑞拉（Oswaldo Cabrera）、寇迪羅（Franchy Cordero）和克魯克（Matt Krook）下放3A。

史坦頓4月16日因為拉傷腿筋，進入傷兵名單，他預計將先以DH身分加入打線，才會回到外野守備，這無疑讓團隊全壘打支數排在全大聯盟第4的洋基增添助力，也能為「法官」賈吉（Aaron Judge）設下屏障。不過史坦頓只在2A出賽一場復健賽，全場3支0，只靠著保送上壘1次，可能需要一點時間找回打擊感覺。

37歲的唐納森本季只有5場出賽，同樣腿筋拉傷脫離戰線，復出之路還因為在家組裝東西被劃傷手指，回歸日程也因此延期，康雷則是3人當中唯一一位沒有在本季登場的球員，去年他在道奇13場出賽，自責分率只有2.84，有望在周末對陣老東家的系列賽中登場。