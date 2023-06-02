隨著健康飲食意識抬頭，近年來植物奶於全球蔚為風潮，不少店家都有將鮮奶替換成植物奶的服務，但它們到底差異在哪？對此，國健署表示，兩者可提供的營養素不同，所以不能互相替換。鮮奶為食物中補充鈣質的重要角色之一；植物奶因本身無乳糖，所以對有乳糖不耐的人是好選擇。值得注意的是，屬於植物奶的燕麥奶，主要成分為燕麥加水，所含的碳水化合物較其它植物奶、牛奶都多。

國健署在臉書專頁「食在好健康」發文，說明植物奶跟鮮奶的差異。其指出鮮奶被歸類在食物六大類的「乳品類」，富含鈣質，且有優質蛋白質，是食物中補充鈣質的重要角色之一；植物奶則是由豆類、穀物、堅果等所提煉出來的飲品，本身無乳糖，所以適合有乳糖不耐的人。

國健署說明，植物奶除了豆漿、米漿外，常見的還有燕麥奶及無糖杏仁奶。以燕麥奶來說，其屬全榖雜糧類，主要成分為燕麥加水，所以營養成分以碳水化合物居多。另外，也含有β-聚葡萄糖之膳食纖維，能增加飽足感，幫助排便順暢。

至於杏仁奶，國健署指出，屬於油脂與堅果種子類，由杏仁果做為原料所製成的，其本身含有維生素E、不飽和脂肪酸及鈣質。而市售杏仁奶常會再額外添加鈣質，也是補充鈣的不錯選項之一。

另外，國健署也將鮮奶、燕麥奶及無糖杏仁奶，以每100克所含的熱量、蛋白質、脂質及碳水化合物列表比較。其中，鮮奶不管在熱量、蛋白質及脂質含量皆居冠。值得注意的是，燕麥奶的碳水化合物最多，每100克含8.1克；鮮奶次之，每100克含4.8克；無糖杏仁奶最少，每100克含1.08克。

至於鮮奶和植物奶該如何選擇？國健署表示，兩者分屬食物六大類不同的類別，可提供的營養素不同，所以是不能互相替換。應依照自己所需的營養素，來挑選適合的飲品，只要掌握一整天種類份量不變原則，就不用擔心攝取過量造成過胖的問題。