根據六都已公布的移轉資料顯示，六都5月建物買賣移轉棟數為2.1萬棟，月增34%但年減6%，信義房屋指出，5月移轉棟數較上月大增，並非市場景氣變好，主要還是地政機關5月工作天數比起4月多35%而帶動。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，會造成短期移轉大幅波動主要有三個因素，首先市場景氣明顯轉變，第二個就是地政機關當月上班天數，第三個則是短期大量交屋，也會造成移轉短期波動，而這次很明顯主要影響力量是來自於工作天數影響，4月份地政機關只開門上班17天，進件辦理房屋移轉的案量相對較少，5月地政機關開門工作天數高達23天，工作天數比起4月多出35%，因此出現移轉棟數增加的現象，觀察實際上仲介交易狀況，3、4月狀況表現其實差異不大。

統計5月六都建物買賣移轉棟數為2.1萬棟，月增34%但年減6%；台北市5月建物買賣移轉棟數2553棟，月增29%，但年減17%；新北市5月移轉5562棟，月增44%但年減3%；桃園市5月建物買賣移轉棟數3724棟，較上月成長40%，但較去年同期減少3%；高雄市的表現類似，5月建物買賣移轉棟數3525棟，月增34%，但年減3%，相較之下台南市交易狀況表現較為疲弱，5月建物買賣移轉棟數1952棟，月增僅僅9%且年減達13%。

曾敬德表示，去年4月疫情逐漸開始蔓延，5月後建物買賣移轉棟數開始轉弱，隨去年同期基期逐漸下滑，預料後續的移轉棟數年增率有機會開始持平或轉正，不過整體房市已經是自用當道，購屋人精挑細選理性購屋，短期房市不會太好也不至於太壞。