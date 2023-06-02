Lululemon第1季毛利優於預期，主要因為空運運價下跌，加上中國大陸的銷售加速。中國大陸銷售在第1季年增率高達79%，貢獻卓著。該公司今年計劃在美國以外地區加開30到35家門市，大部分準備開在中國大陸。公司認為國際市場繼續存有開拓空間，經營階層，預期將會有「平衡和非常健康的成長前景」。

外資法人指出，儒鴻本季度的庫存年增約24%，優於先前的預期，而至第二季未的庫存年增會再降至20%。由於Lululemon對於環保永續性的重視，訂定在2030年100%的產品採用永續環保材料，這對注重生產創新的儒鴻是有利的，儒鴻持續在開發環保面料。

儒鴻認為許多布料、成衣後加工需要加很多藥劑，其實不環保，如果可以從原料端規劃，後加工可以省很多製程，減少許多排放廢水，不僅品質比較穩定，也更符合環保。Lululemon是儒鴻主要客戶，儒鴻新產品softform就受到Lululemon青睞。