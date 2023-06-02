高端提告三連敗！高端繼控告中國時報、臉書粉專「不演了新聞台」遭北檢不起訴後，高端因不滿元智大學資訊管理系教授周韻采，去年投書中時〈高端騙局包裹下的貪汙三部曲〉一文，指稱「若不保高端，整個疫苗騙局所包裹的貪汙就會暴雷」、「高端可能只是白手套，幫特定人士將政府預算洗到私人口袋裡」，控告周女加重妨害信用、加重誹謗罪。北檢認定周女是對於可受公評之事，基於善意而為適當之評論，罪嫌不足，2日不起訴周女。

周韻采針對去年11月高端疫苗的緊急使用授權（EUA）審查火速通過一事，11月5日在中國時報時論廣場投書〈高端騙局包裹下的貪汙三部曲〉。

周文指出「台灣購買疫苗的一連串的爭議，首先，政府排除其他國產疫苗業者如國光和聯亞，獨厚一家在業界尚無聲譽的高端，直接對其未完成三期臨床實驗的疫苗緊急授權，得以在台灣展開大規模施打。」

周批評，蔡政府緊接著動用預算向高端以每劑840元台幣價格，購買500萬劑疫苗，共計40億台幣。之後卻因民眾施打意願低落，必須銷毀乏人問津的到期疫苗172萬劑。換言之，已施打在台灣人民身上的高端疫苗，平均每劑需花費人民納稅錢1322元。而這樣比AZ、BNT及莫德納還昂貴的國產疫苗卻無同其相等的效力，以致接種的人民得到其他國家皆不認可的「偽防護力」。

周文提到，蔡政府一系列護航高端的作為，令人不得不懷疑，背後的得利者到底是誰？高端可能只是白手套，幫特定人士將政府預算洗到私人口袋裡。又為規避《貪汙治罪條例》中的財產來源不明罪刑。

高端不滿周女文章，去年11月11日委請律師向北檢具狀控告周加重誹謗、加重妨害信用罪。北檢今偵結，認定周女罪嫌不足，將周女不起訴。