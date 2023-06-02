由八月瓜創新研究院、北京市科學技術研究院科技情報研究所、21世紀創新智庫近日聯合編制並發布《全國科技創新百強指數報告2023》，遴選出全大陸科技創新企業500強、科技創新大學50強與研究機構50強。企業方面以華為、大陸國家電網、珠海格力位列前三，且企業500強的專利授權量呈逐年上升態勢，近三年PCT專利申請量近8.4萬件，對參與全球競爭起到帶動和引領作用。

觀察行業分佈，企業500強主要集中在製造業領域，但以航空航太、人工智慧和新能源汽車等為代表的國家戰略新興產業領域企業初具規模優勢。還另外有16家國家級專精特新「小巨人」企業與41家製造業單項冠軍示範企業入圍。

根據中新網報導，從企業500強的區域分佈來看，大陸東部地區共有374家，占比75％；從省份來看，北京市112家、廣東省102家與上海市47家，位居前三，合計就占比超過50％。

大學方面，科技創新大學50強以浙江大學、清華大學、上海交通大學為代表，50強的專利申請量大多超過5000件，其中超過40％的大學專利申請量高於1萬件，約10％的大學專利申請量超過15000件，授權量超8000件。

另從區域分佈來看，也以大陸東部地區的大學創新最為活躍，共有30家入選，占比60％。從省份來看，北京市共10家大學上榜，位列第一，江蘇省9家、四川省4家。同時上海市、陝西省、廣東省和湖北省各有3家大學上榜，並列第四。