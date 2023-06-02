大陸商務部網站消息，2023年6月2日，《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）對菲律賓正式生效，標誌著RCEP對東協10國和澳洲、中國、日本、韓國、紐西蘭等15個簽署國全面生效。RCEP的全面生效充分體現了15方支持開放、自由、公平、包容和以規則為基礎的多邊貿易體制的決心和行動，將為區域經濟一體化注入強勁動力，全面提升東亞貿易投資自由化便利化水準，助力地區和全球經濟長期穩定發展。

大陸商務部稱，中方將持續推進高品質實施RCEP，為各地方、各行業和廣大企業深入實施和用好協定提供指導和服務，推動協定紅利持續釋放，充分發揮RCEP在促進產業鏈供應鏈合作、推動高水準開放和高品質發展等方面的積極作用。同時，將與其他各方一道，履行好協定義務，不斷加強RCEP機制建設，提升協定的整體實施水準，為RCEP合作行穩致遠提供有力保障。

大陸商務部國際司負責人就《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）對所有簽署國全面生效「答記者問」：

問：RCEP對15個簽署國全面生效有何重要意義？

答： RCEP區域總人口、GDP總值、貨物貿易金額均占全球比重約30％，協定對15方全面生效標誌著全球人口最多、經貿規模最大、最具發展潛力的自由貿易區進入全面實施的新階段。

問：RCEP自2022年1月1日生效以來，在促進區域貿易投資發展方面取得了哪些積極成效？

答：從貿易看，2022年，中國與RCEP其他成員進出口總額12.95兆元人民幣，同比增長7.5％，占中國外貿進出口總額的30.8％。2023年1—4月，中國與RCEP其他成員進出口總額為4.12兆元，同比增長7.3％，占中國外貿進出口總額30.9％。從吸引外資看，2022年，中國實際利用RCEP其他成員投資額235.3億美元，同比增長23.1％。2023年1—4月，中國實際利用RCEP其他成員投資額近89億美元，同比增長超過13.7％。

2022年，中國企業在RCEP項下享惠出口貨值2353億元（人民幣，下同）可享受進口國關稅減讓15.8億元；享惠進口貨值653億元，減讓稅款15.5億元。2023年第一季，中國企業在RCEP項下享惠出口貨值622.9億元，可享受進口國關稅減讓9.3億元；享惠進口貨值182.5億元，減讓稅款4.8億元。

問：各地方在積極對接RCEP過程中，有哪些創新舉措和成果？

答：一是積極對接協定機遇，因地制宜出臺務實舉措。二是著力提升貿易便利化，暢通區域經貿往來通道。三是把握利用協定開放政策，促進貿易投資成果落地。四是以實施好RCEP為契機，打造一流營商環境。五是加強宣介培訓，提升企業利用協定的意識能力。

問：商務部下一步如何指導和支持地方、產業和企業用好用足協定政策紅利？

答：一是持續指導地方、行業、企業實施和利用好協定。二是不斷提升公共服務水準，推動協定實施經驗複製推廣。三是推動成員國高水準履約，深入推進RCEP機制建設與合作。