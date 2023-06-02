為了穩投資和還舊債，大陸地方政府公開借錢規模超過去年同期。今年前5個月地方政府累計發行債券約3.54兆元（人民幣，下同），其中又以新增專項債為主，並多投入重大基礎設施建設項目。

第一財經報導，根據安信證券研究中心及大陸財政部數據，今年前5個月地方政府累計發行債券約3.54兆元，年增約6.6％。其中，新增債券近2.26兆元，年減約7.8％，再融資債券約1.28兆元，年增約47％。

今年以來地方借的錢，除了還舊債之外，更多是用於投入新的重大項目，利於拉動投資穩增長。今年前5個月共發行約2.26兆元新增債券：從月度發行規模看，第一季發債進度相對較快，4月和5月發行量有所下降。總體來看，今年地方發債節奏比較快，但低於去年。

今年以來新增債券籌資中，又以新增專項債券為主。今年3.8兆元新增專項債限額中，前5個月發行規模佔半，近1.9兆元。這筆錢主要投向了重大基礎設施建設項目。

根據安信證券研究中心數據，今年前5個月，約有48.5％的專項債投向傳統基建領域（交通運輸、市政建設和產業園區基礎設施建設），較2022年的50.3％略有下降；投向保障房、舊改、棚改的專項債的佔比約為15.2％，較2022年末的11.0％明顯提升；1至5月支持中小銀行專項債發行的佔比約為6.3％，較去年末的1.5％明顯上行。

專項債是帶動擴大有效投資、穩定宏觀經濟的重要工具。隨著4月份以來大陸部分經濟指標走弱，市場對於積極財政政策發力呼聲漸多。多位財稅專家表示，當前應該加快專項債發行節奏，並提高債券使用效率，以拉動有效投資，推動經濟運行在合理區間。

近年來大陸的專項債額度分配進一步向經濟大省、經濟強省傾斜，因為這些省份財政實力相對較強，債務風險相對較低，且國家重大戰略項目多。安信證券研究中心數據顯示，2023年1至5月共有5個省份地方債發行規模突破2000億元，依次是廣東、山東、江蘇、四川和河北。