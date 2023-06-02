抓到了！台鐵員工遭爆頭慘死辦公室，兇手遭圍捕跳樓骨折落網。（本報資料照）

台鐵南區工程處昨日深夜一名62歲台鐵洪姓男員工在辦公室內吐血倒地，同事見狀報警求助。鐵路警察局獲報到場，發現後腦疑似遭重擊，臉部多處傷口，後續經過送醫急救後仍傷重不治，目前警方初步研判為內部員工所為，但因洪男無財物物及感情糾紛，因此凶手犯案動機待查。警方循線追查後鎖定一名40多歲男子，並在仁武區逮到人，男子疑似想畏罪逃跑，從5樓跳到2樓，雙腳骨折，由警方戒護送往高雄榮總救治。

據了解，警方依監視器畫面鎖定該男，而該男尚未坦承犯案，詳細情形仍調查。

高雄1日晚間11時許，洪男吐血倒臥在左營區站前路辦公室內，當時同事見狀趕緊報警求助。警消晚間11時53分許獲報，到場急救時洪男已無生命跡象，送醫後仍宣告不治。

鐵路警察局高雄分局證實，洪男是62歲台鐵員工，目前已不幸往生。據了解，洪男後腦杓有遭重擊痕跡、臉部有多處傷口，目前警方初步研判為台鐵內部員工所為，但因洪男平時無財物、感情糾紛，因此詳細犯案動機待查。