法新社報導，巴西、俄羅斯、印度、中國、南非等5國外交部長在開普敦舉行為期兩天的會議，呼籲「重新平衡」全球秩序，但會議擺脫不了俄羅斯與烏克蘭戰爭的陰影。

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）在開場致詞中說：「我們這次聚會必須傳達一個強烈的訊息：這是一個多極的世界，正在重新平衡，舊方法不能解決新問題…我們是變革的象徵，必須採取相應行動。」

俄羅斯去年2月底入侵烏克蘭，導致莫斯科當局在國際舞台處於孤立狀態，促使俄方尋求與中國及其他國家建立更密切的關係。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，據報包括沙烏地阿拉伯在內的「十多個」國家已表達有興趣加入，金磚五國正在制訂相關辦法。

拉夫羅夫說，這個議題已經與人在開普敦的沙烏地阿拉伯外交部長費瑟（Faisal bin Farhan Al-Saud）討論過了。

中國外交部副部長馬朝旭的態度則較平緩，僅稱中國歡迎想要加入金磚五國的潛在申請者。他在記者會上說：「我們期待更多國家加入這個大家庭。」

金磚五國元首峰會將於8月舉行，由於俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）屆時可能出席，對主辦國南非來說可能會是個問題。

蒲亭因為俄羅斯被控非法流放烏克蘭兒童，而成為國際刑事法院（ICC）下令逮捕的目標。

南非與俄羅斯有緊密的外交關係，但南非是國際刑事法院成員之一，若蒲亭真的抵達當地，預料會被逮捕。

南非外交部長潘道爾（Naledi Pandor）今天重申，蒲亭和其他所有領導人一樣受邀參加峰會，南非政府正思考現有哪些「法律選項」。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）