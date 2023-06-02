總統府原定在4月22日（世界地球日）與環團會面，但因故延遲，並擬安排至6月5日（世界環境日），環團代表之一的蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，四接議題為今年全國NGOs會議主要訴求之一，會當面向總統蔡英文反映應暫緩四接開發，再評估其必要性，且程序並不合法，並盼蔡具體回應爭議。

日前NGOs大會也選出今年度環境議題，「環保署應升格環境保護部，組織架構納入水、土、林業務」、「應盡速通過海洋保育法」、「淨零碳排，增加海域及陸域的保護面積，支持基隆護海公投，反對四接」、「氣候變遷因應法三讀通過，政府應課徵碳稅而非碳費」共4項。

護海公投日前遭行政院沒收後，環保署排審協和電廠更新改建計畫（含第四天然氣接收站）審查，但遭質疑程序有問題環團因闖入中止會議，基隆市政府近日更廢止2020年的「原則同意」許可函。今天環團不滿赴環保署前抗議直呼「環署再護航、法院見真章」等。

陳憲政表示，環保署一再宣稱，基市府廢止2020年原則同意，不影響環評審查程序，環評委員仍可以實質審查，但如果同意函不是環評必要文件，那台電為何要在2020年取得基市府同意？呼籲環保署應暫停環評程序，待基市府審查結果，再行續審。

蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，基市府已廢止2.0方案的原則同意函，台電又尚未取得3.0同意函，依漁業法及海岸管理法均不應許可開發，若環署執在資訊不全的情況下排審，強力護航台電、盼環委拒絕出席背書；立委陳椒華基隆服務處主任江欣怡批評，環保署署長身為政務官卻把基層公務人員推上火線，為違法環評背書。

陳憲政及多名環團代表擬在6月5日與總統會面，並反映環境議題，總統府安排經濟部政務次長、台電董事長曾文生簡報能源狀況，陳憲政說，將當面呼籲總統正視四接議題。

據悉，當天將由總統府國策顧問施信民等16人赴總統府拜訪總統，並反映環境會議總結亟需政府解決的議題，四大環境焦點議題包括「環保署應升格環境保護部，組織架構納入水、土、林業務」、「應盡速通過海洋保育法」、「淨零碳排，增加海域及陸域的保護面積，支持基隆護海公投，反對四接」。