胃腸肝膽科醫師張振榕分享，一名4歲兒童感染輪狀病毒，拉肚子拉到屁股破皮，讓媽媽嚇壞帶著孩子衝醫院檢查，所幸就是病毒性腸胃炎。不過最近除了諾羅病毒與輪狀病毒等流行以外，夏天將至意味著細菌性腸胃炎要來了，當大便出現黏液、出血或是高燒不退的時候請盡速就醫，因為可能是腸胃道已經被破壞，後續恐出現全身性的感染，肝臟的膿瘍，甚至敗血症。

胃腸肝膽科醫師張振榕在節目《健康2.0》上分享，最近是很多人染輪狀病毒，有一個4歲的小朋友感染了輪狀病毒以後，出現嚴重腹瀉的症狀，且因為拉肚子拉太多次，導致屁股破皮出血，媽媽擦屁股的時候發現有血跡嚇到，先把孩子帶去看小兒科，又帶著孩子到腸胃科來做檢查，所幸就只是一般的病毒性腸胃炎。

張振榕表示，如果腹瀉的症狀在2-3天內慢慢緩解，或是在一周內完全復原的話，就不需要太擔心。不過大家要更注意的是，冬天比較流行病毒性腸胃炎，但是夏天則是細菌性腸胃炎，因為夏天室溫升高，食物保存不好容易滋生細菌，可能會使得到細菌性腸胃炎的患者比例增高。

張振榕指出，感染細菌性腸胃炎以後容易出現發燒、肌肉痠痛等症狀，大便的顏色也要特別注意，看看有無出血，或出現像鼻涕一樣的黏液便，若同時伴隨著高燒3-4天不退的話，這可能代表有細菌侵入到身體裡面了，而不是侷限在腸胃道。

張振榕也說，當大便出現黏液、出血或是高燒不退的時候，恐代表腸胃道已經被破壞了，後續可能出現全身性的感染，肝臟的膿瘍，甚至敗血症。不過，感染病毒性的腸胃炎，像是諾羅病毒、輪狀病毒等，有時候也會造成黏液性的大便，因此建議還是及早就醫，由專業醫師來判斷比較好。

張振榕提醒，夏天食物保存很重要，沒吃完的東西要放到冰箱保存，拿出來要吃記得要好好加熱，才能減少感染細菌性腸胃炎的可能性。