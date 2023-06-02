端午節前夕，法務部行政執行署定於下周二（6日）舉辦全國123聯合拍賣會，其中台北分署推出陳年普洱茶、YAMAHA 機車、摺疊雨傘、手套口罩組、公司股份等動產及35筆土地等進行拍(變)賣，歡迎民眾到場搶購。

台北分署表示，這次拍賣的陳年普洱茶，包括普洱茶柱2柱、中茶牌圓茶大黃印圓餅14筒及寶紅印記普洱茶2箱，皆為收購珍藏十年以上的珍品，由於陳年普洱數量逐年遞減，具有價格穩定增長空間，是端午節送禮自用的最佳選擇。

YAMAHA重機。（台北分署提供）

此外，本次拍賣會尚有1輛YAMAHA 的普通重型機車進行拍賣，該車為深灰色，2017年3月出廠，排氣量155C.C.。另現場亦有實用的口罩手套組、公司股份及曾於知名百貨公司專櫃展售之精品首飾等動產進行拍(變賣)，部分商品更有高達5折的折扣。

另不動產部分計有35筆土地進行拍賣，分別坐落在北市信義區、中正區、文山區、松山區及新北市新店區、深坑區、坪林區等地，皆是投資、自用的優質物件。有意購買之民眾，可依自身需要，至現場或採用通訊投標應買。