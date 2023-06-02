為吸納有志服務社會人士加入公務員行列與規劃未來事業發展，香港特區政府1日公佈，從今年起擴展公務員招聘至大三學生。港府公務員事務局局長楊何蓓茵當天與8所大學教育資助委員會資助大學代表會面，並就如何在校園鼓勵更多有志服務社會的大學生加入公務員隊伍進行交流。

根據中新設報導，在此之前，港府招聘時一般只會考慮應屆畢業生和已取得相關學歷的人士。在新措施下，各部門或職系可按其人力資源和實際運作需要，考慮擴闊招聘範圍至下一屆畢業的大學生和研究生，成功獲取有條件聘請者只需符合特定條件，包括在指定時間內完成相關學位，便可在畢業後入職。

楊何蓓茵說「我們非常重視青年的發展，全力為青年創造更多的機會，所以特別推出這項針對性的措施」，這項新措施可算「三贏」，能讓有志加入政府服務的青年儘早做好職業生涯規劃，在獲得有條件聘任後專注學業，也能讓大學及早協助學生做好規劃和準備，還能讓特區政府儘早網羅人才。

楊何蓓茵指出，私人機構普遍有類似做法，因而特區政府也要與時並進。香港特區立法會議員林琳認為，此舉對大學生有一定吸引力，建議特區政府積極主動與院校合作。另外，特區政府也可向已獲得有條件取錄的大學生提供基礎的職前培訓和工作坊。