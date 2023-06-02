瑪娃颱風遠離，不過氣象專家賈新興指出，下周二（6日）南海至菲律賓東方有熱帶性低氣壓生成機率；另外，7月起颱風發展較明顯，有利颱風生成的環境指標於7月6日前後建立。

賈新興在YouTube頻道指出，今天至下周一中南部山區午後有雷陣雨，今明兩天中部山區雨勢較明顯，周日午後宜蘭也有降雨，提醒民眾周末盡量不要前往山區，因為午後雷陣雨來得較突然，雨勢也較大，並有雷擊發生機率；下周二、三午後雷陣雨減少。後期6月10日到6月23日環境吹西南季風，有利梅雨降雨條件。

賈新興指出，歐洲系集模式預測下周二菲律賓東方有熱帶性低氣壓發展機會，機率約5成到6成，海南島也有熱帶系統，不過比較沒有發展機會；另外孟加拉有一熱帶性低氣壓有機會發展成颱風。

賈新興依據美國系集模式分析指出，真正的颱風季將出現在7月，颱風才會明顯發展，預估有利颱風生成環境指標於7月6日前後建立。