捷運北環線蘆洲三重段於今年3月動工，未來三蘆居民前往新北市板橋區、台北市內湖區，車程將縮短20分鐘；且區域内已有3條捷運線貫穿，房市具發展性，被外界譽為「環狀線最具價值的一段」；而區域內推出的「晴空大地」建案乘著交通利多，備受矚目。

今年3月環狀線北環段CF680B區段，Y21至Y23動工，預計2031年完工。從蘆洲區中山一路沿集賢路到重陽橋頭的路線，未來將提供多種轉乘選項。民眾可以在徐匯中學站轉乘蘆洲線，也可以在規劃中的五泰板輕軌F01站轉乘；甚至將可連接中和新蘆線、信義淡水線和文湖線，方便轉乘到士林、內湖、大直美麗華、中山、台北車站、東門及信義計畫區商圈等地，大幅提升新北市市民搭乘捷運的便利性。

捷運北環段未來願景示意圖。（圖/業者提供）

Y23站被認為是環狀線的秘密金站點，外界也解讀北環段將再次掀起雙北房市漲幅。根據以往觀察，不論是早期的板南線還是淡水線通車，都曾經推波助漲周圍房價，Y23站附近除現有的捷運路線外，更開通新的轉乘點，提供的便捷性超乎想像，通車後未來房價可期，也一甩三重刻板映像，讓區域成為宜居空間。

環狀線部分已通車，待北環段興建完工，三重、蘆洲居民前往士林、大直美麗華等台北繁華商圈，將更為便捷。(業者提供)

位於Y23的建案「晴空大地」，看準「基期較低」、「價格具優勢」、「房價在未來捷運通車後有漲幅」等3大優勢選址於此。建案位於重陽重劃區、仁義重劃區之間，近幾年建設、重劃區齊發，包含仁義重劃區、二重重劃區等，重大建設包含第二行政中心及北環段，房價有漸漸上升趨勢。

「晴空大地」享有交通利多，僅需經過一個紅綠燈，就能輕鬆抵達重陽大橋，基地東南側毗鄰國道一號三重交流道和新北環快引道；「晴空大地」位於低密度開發區，街廓方正整齊且住商分離，享舒適的生活環境。

「晴空大地」為新北市三重仁義段都更案，基地面積達 3300坪，是都更案中難得一見的大基地，規劃21至34坪的2房、2+1房及3房，共有7棟。待興建完工後，預計2027年完工。

此外，為打造舒適空間，社區公設豐富多元。低樓層設有交誼廳、健身房、飛輪競技等設施；頂樓有空中花園、KTV室及閱覽室，注重居民的休憩空間；從社區散步約350米即可到達淡水河，無論是便利的交通、豐富公設還是優美的自然環境，皆是首購族及小家庭的福音。