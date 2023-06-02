●Meta Platforms Inc周四收漲2.98%，給那斯達克指數帶來提振。搶在消費性電子巨頭蘋果之前，該臉書母公司推出新一代混合實境（MR）頭顯「Quest 3」價格至499美元起跳，預計將在今年秋季正式上市。蘋果將於下周（6月5日～9日）舉行全球開發者大會（WWDC），屆時料將發布其自行研製的MR頭顯，據傳售價至少3000美元起跳。

●Dollar General Corp崩跌19.5%，通膨高漲使美國消費前景黯淡，該零售公司下修全年營收預測。

●C3.ai大跌13.2%，該人工智慧（AI）公司全年營收預測意外疲弱。

●戴爾（Dell Technologies）周四收漲1.45%，該公司在收盤前公布財報，其上季營收年減20%，為209.2億美元，但優於市場預期的202.7億美元。經調整後每股盈餘1.31美元，優於市場預期的0.86美元。共同營運長Chuck Whitten將獲利表現優於預期歸攻於削減成本策略奏效，並表示集團仍將致力於節省開支。

●露露檸檬（Lululemon）周四盤後大漲12.07%，報372美元。該加拿大高檔運動服飾公司公布第一財季（截至4月30日）營收年增24%，為20億美元，高於市場預期的19.3億美元。同店營收年增13%，優於市場預估的年增8.3%。經調整後每股盈餘為2.28美元，優於市場預期的1.98美元。該公司預估第二季營收介於21.4億～21.7億美元、每股盈餘介於2.47～2.52美元，符合市場預期。露露檸檬並表示，受惠於中國和美國市場需求強勁，將全年營收預測從介於93.1億～94.1億美元上修至介於94.4億～95.1億美元，優於市場預期的93.7億美元；將每股盈餘預測從介於11.5～11.72美元上修至介於11.74～11.94美元，優於市場預期的11.61美元。

●博通（Broadcom）周四盤後大跌4.02%，報775.5美元，其第二財季（截至2023年4月30日）營收年增8%，為87.33億美元，高於市場預估的87.1億美元。經調整後每股盈餘年增13.8%，為10.32美元，優於市場預估的10.08美元。惟該公司預估第三財季營收為88.5億美元，意味著成長率不到5%，創下近年來最疲弱的增長，儘管其執行長陳福陽（Hock Tan）在財報發布後稱人工智慧（AI）將帶動晶片需求，看好到2024財年來自生成式AI模型的營收將占整體營收逾25%，一度激勵盤後股價大漲4%。