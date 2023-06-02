在動物園觀賞鱷魚是有趣的體驗，但如果這種大型食肉動物出現在生活周遭，那可不是人人都有辦法應付。美國佛羅里達州一所小學上月21日發生鱷魚闖入事件，一名格鬥選手當場上演人鱷大戰的戲碼，所幸最後鱷魚被成功壓制，在場圍觀民眾把驚險的一幕拍了下來。

綜合《太陽報》（The Sun）、美國戶外網站Outsider報導，佛州男子德拉奇（Mike Dragich）不僅是一位綜合格鬥（MMA）好手，他同時也擁有捕捉鱷魚的專業證照。當天他隨警方抵達現場，一開始先觀察這隻3公尺長的龐然大物，接著他嘗試抓住鱷魚的尾巴，過程中，鱷魚多次張開大口威嚇，甚至嘗試攻擊德拉奇，最後才被套繩套住。

不過鱷魚並沒有就此乖乖束手就擒，即使脖子遭繩索固定，依然在地上不停翻滾，力道之大，就連身材壯碩的德拉奇也差點被甩飛，雙方纏鬥好一段時間。德拉奇趁著鱷魚精疲力竭，一個箭步衝上前跨坐在鱷魚身上，其他5、6名員警也趕緊上前幫忙，總算成功將鱷魚制服。

整個捕捉過程中，可以聽到圍觀群眾不斷發出驚呼，現場氣氛緊張，「我覺得自己就像真正的蝙蝠俠，」德拉奇事後對記者說，他在格鬥場上的臨場經驗幫了他不少，「很多格鬥家都知道，被叫進場上決鬥的當下是很緊張的，但一旦鐵籠的門關上了，你就必須集中注意力，老實說這是我當時唯一記得的事情。」