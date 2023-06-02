成軍不到3年的台南一中橄欖球隊，在今年全國7人制橄欖球錦標賽，擊敗傳統強隊建國中學、六信高中，奪下亞軍，成為全國矚目的新興勁旅。戰績曾輝煌一時的南一中橄欖球隊，停辦30年，3年前在傑出校友、義大醫院院長杜元坤全額經費贊助下，逐步重現台南橄欖球昔日榮耀。

南一中橄欖球隊自成軍以來，僅僅不到3年便先後奪下2022年橄欖球區域聯賽高大乙組冠軍、全國橄欖球錦標賽15人制殿軍，更培育出伍皓詳、石家榮、伍聖光等3名隊員當選國手，成績亮眼。

南一中橄欖球隊此次賽事中，預賽首場先以40：7擊敗羅東高中，緊接著，面對北區傳統強隊建國中學，全隊將士用命，以21：14擊退強敵，也締造隊史首度擊敗建中的紀錄，順利晉級3強決賽。決賽首場面對六信高中，靠副隊長石家榮最後突破，逆轉以19：14獲勝；冠軍戰雖不敵觀音高中，最終仍奪下亞軍。

南一中校長廖財固說，南一中橄欖球隊曾在1960年代拿下全國第2佳績，停辦超過30年後，2020年由傑出校友杜元坤全額贊助，還有中華民國橄欖球協會顧問謝典盛及多位校友前輩積極奔走協助，成立橄欖球隊並聘請經驗豐富的王主恩教練帶領，今年全國7人制橄欖球錦標賽當天，各地校友都到場加油並捐助加菜金，聲勢浩大。

杜元坤熱愛橄欖球，全額贊助台南一中橄欖球隊。（南一中提供／曹婷婷台南傳真）

催生橄欖球隊的靈魂人物、1978年畢業於台南一中的杜元坤，曾獲第14屆南一中校友傑出成就獎，是骨科權威，獨創外科手術「杜氏刀法」專利享譽國際，是神經叢、顯微手術先驅，慈善及義診遍及全台。

熱愛橄欖球的他說，這項運動不僅像「初戀」，更是「永遠情人」，談起橄欖球，眼睛就發亮，他說，橄欖球講究團隊合作，球員互相幫助，遵守規則並尊重對手，對他影響太大了。當年杜元坤幾乎每天馳騁橄欖球場，球友還因此幫他取了「杜伯仔」綽號。

杜元坤2020年贊助南一中成立橄欖球隊，全額補助球隊學雜費、住宿費和周間膳食費等，讓學生無後顧之憂，全力扶植橄欖球隊成為學校特色，也藉此傳承、分享自己從橄欖球學到的「相信隊友、尊重對手、服從裁判、團隊合作」人生信條。