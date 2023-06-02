高雄邱姓男子長期受失眠所苦，某日睡前忘記服用安眠藥，竟在上班開車出門前「補吃」，結果上路40分鐘後突然睡著、直接衝撞正在停等紅燈的無辜女騎士，女騎士當場捲入車底遭輾斃。邱男一度說謊否認開車前服藥，但高雄地院依據關鍵供詞戳破邱男謊言，依公共危險罪判其3年2月，可上訴。

2022年5月9日早上8點多，邱男開車沿前鎮區大華一路由南向北方向行駛，行經近高雄加工出口區前，疑似受安眠藥影響睡著，車行漸漸右偏，在毫無減速的狀態下開上人行道，接著撞上正在等紅燈的陳姓女騎士。陳女當場被撞噴飛、人直接捲入邱男車底還被輾過，全身傷重流血。

邱男撞人後還反應不及，硬是往前開了數十公尺才煞停。路人見慘狀趕緊幫忙叫救護車，陳女經送醫搶救，檢查出左側多處肋骨骨折併氣血胸、雙側骨盆複雜骨折、雙側復壁大面積挫擦傷疑內出血低血容性骨折、左肱骨及左股骨骨折、左額及左小腿裂傷及軀幹及肢體多處挫擦傷，歷經一小時搶救仍回天乏術。

法官發現，邱男2019年就曾因酒駕遭檢方處分緩起訴，這次明知道服用「可立錠（KOLININ）」、「福爾眠（Fallep）」、「美舒鬱（Mesyrel)」等安眠藥物後，會產生嗜睡、無力等副作用，一大早出門上班前竟然服藥，才釀成憾事。

邱男辯稱，他是凌晨2點睡不著才服藥，出門前是吃肝藥及維他命B群，自己的疏失只算「過失致死」。邱男辯護律師也強調，邱男長期依照醫囑服藥，也無證據可證明邱男出門前服用安眠藥。

但法官發現，邱男曾在偵訊期間坦承，案發前一晚忘記吃藥，早上起床才補吃，開車上路約40分鐘後，在車禍現場前40公尺前突然「睡著了」，後來才在庭上改稱凌晨2、3點吃藥，明顯是翻供卸責，也不合藥物反應常理。法官最後認定邱男始終不坦承犯行，依公共危險罪判其3年2月，全案仍可上訴。