韓正會見怡和主席：中國堅持改革開放的基本國策 10:382023/06/02 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國家副主席韓正。(新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家副主席韓正昨在北京會見英國怡和控股有限公司執行主席班哲明·凱瑟克（Ben Keswick）。 韓正表示，世界是一個地球村，經濟全球化的趨勢不會改變。中國堅持改革開放的基本國策，市場潛力大、韌性足，將為全球經濟復甦發展帶來穩定性和確定性。中國支持包括怡和公司在內的跨國公司在華實現更好發展，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。 凱瑟克感謝中國各級政府對公司在華發展給予的大力支持，表示公司看好中國市場前景，願繼續致力於在華長期發展，實現互利共贏。 #中國 #韓正 #發展 #怡和 #堅持 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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