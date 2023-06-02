大陸國家副主席韓正昨在北京會見英國怡和控股有限公司執行主席班哲明·凱瑟克（Ben Keswick）。

韓正表示，世界是一個地球村，經濟全球化的趨勢不會改變。中國堅持改革開放的基本國策，市場潛力大、韌性足，將為全球經濟復甦發展帶來穩定性和確定性。中國支持包括怡和公司在內的跨國公司在華實現更好發展，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。

凱瑟克感謝中國各級政府對公司在華發展給予的大力支持，表示公司看好中國市場前景，願繼續致力於在華長期發展，實現互利共贏。