全台瘋黃金雨！5、6月是阿勃勒盛開花期，嘉義市自由、博愛路沿途黃花綻放，是知名「金黃大道」，文化公園、嘉義公園、中央廣場以及南田公園等處也有金黃花雨林，嘉義市政府邀民眾把握把握花季來嘉，享受初夏時節的浪漫氣氛。

位於市中心的車庫園區，阿勃勒正盛開。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬表示，嘉義市區阿勃勒陸續綻放，金黃色花序懸掛滿樹，隨風搖曳飄落，天空下起黃金雨，地面也鋪滿金黃花毯，是不容錯過的季節限定美景，包括文化公園、嘉義公園、中央廣場以及南田公園都是方便民眾散步休憩、美拍打卡最佳景點。

嘉義市環市自行車道多處路段阿勃勒盛開，營造初夏時節浪漫氣氛。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

張婉芬也提供獨「嘉」賞花玩法，指世賢路自行車專用道有「嘉義市最美路段」之稱，起終點分別是世賢路一段與文化路口，及世賢路三段與新民路口，車道寬度2.5米、總長6.6公里，串聯嘉油鐵馬道、博愛路自行車道，隨著季節更迭，可欣賞洋紅風鈴木、桃花心木落葉美景，現在更是欣賞阿勃勒好時機，適合親子一同騎著腳踏車，徜徉金黃花雨林蔭下。

嘉義市環市自行車道多處路段已成金黃隧道 。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

觀光新聞處表示，現自由路、八德路及博愛路沿線阿勃勒正盛開，世賢路兩旁的阿勃勒也將在本周迎來滿開期，歡迎遊客下載「愛嘉義APP」，市區公車路線與即時動態、YouBike點位地圖、旅遊攻略、停車場車位等旅遊資訊就能一手掌握，騎乘便利好行的YouBike2.0享受金黃花雨洗禮，走訪好逛好買的「嘉市潮選店」，以低碳人文之旅為花季加分。

市府不忘呼籲，民眾在欣賞美景時需留意人車安全，勿攀折樹枝花朵，讓更多人能一同沐浴在花海與春風之中，感受金黃色浪漫與璀璨。