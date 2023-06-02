Glass Lewis提出三大理由，一是改革派雖然提出新光金在總股東報酬率表現不佳以及公司治理的問題，但是卻未提供任何具體的策略或建議來改善新光金的營運表現，且對於改善公司治理的建議相當模糊。

二是Glass Lewis在報告中指出，擔心改革派將會透過取得新光金的控制權，以不符合新光金股東最佳利益的條件推進新光金與台新金的合併。

三是針對雙方提名的候選人，Glass Lewis表示，改革派並未提出令人信服的論點證明其提名的董事候選人能提供目前新光金董事會所缺乏的專業資格與知識。反觀，Glass Lewis認為公司派提名的候選人具備相當的資格與經驗，能夠有效地監督公司。

因此，Glass Lewis認為在此次新光金經營權之爭中，股東應支持所有公司派提名的候選人。

新光金股權中，公司派與改革派大股東約21％附近，但散戶約占50％、外資近20％尚未表態，因此雙方除透過委託書徵求與給散戶的信拉攏散戶之外，也積極尋求外資支持，雙方在股東會前已展開委託書大戰，市場傳出改革派已有拿到過半席次的實力。不過，已委託改革派的股東仍有「脫逃條款」可能翻盤，只要在6月6日下午五點前都可親臨股務代理部撤銷委託。

新光金表示，公司非常支持股東親自出席股東會，監督自己投資的公司，保護自己的財產，應該都積極表態支持哪一方。