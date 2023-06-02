群益投顧指出，本月初市場將聚焦上市櫃5月營收公布，舉例而言，過去月營收繳出佳績的觀光航空、車用等概念股，近期已開始有資金進駐卡位；另一方面，AI概念短線雖走勢分歧，但仍是多方焦點所在，反而提供投資人空手介入機會，建議可留意同族群轉強訊號，如矽智財（IP）、伺服器、散熱、PCB等。

此外，搭上暑假概念題材的觀光、航空及遊戲股亦可期，航空雙雄長榮航、華航股價2日同步續揚，雙雙創下今年新高，長榮航盤中成交量爆出逾5.5萬張，目前仍是台股上市櫃之冠，華航成交量也逼近4萬張。

美國眾議院通過債務上限表決，加上ISM製造業報告與ADP就業報告顯示，美國經濟跌落至衰退風險不大，且工資通膨螺旋上漲正在緩解，加上美國聯準會（Fed）官員暗示6月暫停升息，投資人聚焦關注台灣時間2日將公布的美國非農就業人數變化及失業率。

美股四大指數1日以平盤開出逐步走高，最後全數收紅，道瓊工業指數上漲153.3點，漲幅0.47％，收在33,061.57點；科技類股強漲，那斯達克大漲165.7點，漲幅1.28％，收13,100點；標普500指數上漲41.19點，漲幅0.99％，收4,221點；費城半導體指數上漲53.56點，漲幅1.55％，收在3,506點。