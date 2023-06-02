中鋼昨（1日）宣布招募243名新進人員，簡章中曝光2020年非主管職務平均薪資為119萬5000元，去年非主管平均薪資為236萬，薪資中位數222.6萬也比台積電的185.1萬還要高，引起熱議。

中鋼為了因應產線及人力需求，這一波大型徵才員額達243人，包括師級職位59名、員級職位184名，報名自112年6月1日上午9時起至6月14日下午5時止。

中鋼的薪資待遇也因此成為討論焦點，簡章中揭露，師級起薪為4萬，員級起薪為3萬，三個月試用期滿後，會依照新人表現進行評核調薪，且公司也會視營運狀況核發獎金，年終獎金則固定一個月。

事實上，根據公開資訊觀測站，2021年中鋼非主管薪資中位數222.6萬排名上市公司第12名，為鋼鐵業龍頭，台積電非主管薪資中位數則為185.1萬，排名第22名，中鋼領先台積電37.5萬。

中鋼的領域也遙遙領先同業，排名第二的唐榮，非主管薪資中位數落在179.1萬，中鴻141.2萬、大成鋼140 萬及中鋼構的135.2萬。