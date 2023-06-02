努力上班就是因希望能獲得相對報酬，若是遇到雇主積欠或拖延給付薪資的情形，該如何維護自身的權益呢？高市勞工局表示，除可透過勞資爭議調解外，針對老闆行蹤不明的案件，可經由歇業事實認定的程序，以利勞工向勞保局申請積欠工資墊償。收到勞資爭議調解紀錄後，即可透過線上申請，以加快後續認定程序。

高雄市勞工局說，依據《勞動基準法》第28條規定，雇主有歇業、清算或宣告破產情事時，未獲雇主清償的積欠工資、資遣費、退休金等，可向勞動部勞工保險局申請墊償，由勞工保險局先行依規定額度墊付勞工遭積欠工資、資遣費或退休金。

但如果遇到事業單位沒有登記歇業、解散、甚至是雇主行蹤不明時，勞工則可於經勞資爭議處理法或勞動事件法規定調解後，向勞工局申請歇業事實認定，以取得申請積欠工資墊償條件。

為加快為民服務的效率，包括勞資爭議調解或歇業事實認定，皆可透過勞工局網站或高雄市民服務平台便民一路通進行線上申請，無須臨櫃辦理，以減少文件交寄與交通等待時間，透過網路，勞工局即可受理盡速查證相關事實後，認定事業單位歇業基準日，以核發歇業事實證明文件，協助爭取並保障勞工朋友權益。