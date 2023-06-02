●投銀Baird投資策略分析師Ross Mayfield在談到債限協議在國會闖關時表示，每當一個重大負面或可能是重大負面的消息退散時，都有助於消除市場一些不確定性。此時，至少股市確實已經看透這個故事。

●Harris Financial常務合夥人Jamie Cox表示，市場焦點正在從政府是否將債務違約轉向更緊迫的問題，即「利率還要再升高多少」。

●OANDA資深市場分析師Edward Moya表示，第一季的單位勞動力成本數據按理說不會觸發市場反應，但它確實是通膨顯著改善的跡象。市場更加相信「聯準會在6月升息幾乎是不會發生的事，而7月升息的預期也在下降。

●Rockefeller Global Family Office投資長Jimmy Chang在談到美國可望避免債務違約時表示：「我還是比較保守一些，雖然我也看到有些題材可以繼續支撐市場一段時間。大多數人自然會傾向於預期美國經濟將實現『軟著陸』，但我的基本預測情境仍然是我們將在未來幾季陷入衰退」。