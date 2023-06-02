行政院交通部計畫未來7年將投入643億元汰換電動公車，台南市除爭取中央補助在未來4年汰換139輛電動公車外，也期盼中央放寬補助標準，不要只補助大型巴士，將適合偏遠山區或路幅較小舊市區的中型巴士也能納入補助對象。

交通局長王銘德指出，台南市汰換電動公車有長遠的策略，並非只著重一次性的補助；市府會要求各客運業者超前部署，包括財務計畫、充電站的建置順序、車輛汰換的時程規畫等，都必須有長期的規畫。目前已整合完成台南市未來4年汰換電動公車計畫，從今年到2026年至少將再增加139輛電動公車，並已在5月25日提送交通部公路總局，籲請中央協助依實際需求給予全數核定。

王銘德還說，台南市補助業者購買的電動公車，都是符合無障礙規定的低地板公車，目前有57輛電動公車，約占全市公車總數13％，今年下半年陸續交車後，將有113輛車，比例達27％。如果長期計畫獲得中央的支持，2026年電動公車將占6成，逐步達成2030 年市區公車全面電動化目標。

不過，王銘德也建議，台南市有許多偏遠山區或路幅較小的舊市區，使用約20人座的中型巴士行駛較為適合，但目前符合補助資格的車型均為大型巴士，不盡符合實際營運需求，也期盼能有更多元的車型可供補助選擇。

市長黃偉哲認為，台南市早於2016年就率先開闢第一條全電動公車路線，現有打造中的車輛，在今年下半年陸續交車後，上路的電動公車數量也將一舉破百，顯見市府積極提供市民低碳、綠能、高品質的公共運輸服務。

黃偉哲還呼籲交通部投入更多公共運輸資源，平衡長期公共運輸重北輕南的現象，為南部補助更多的車輛，開闢更多路線，讓台南市民也能享有和北部同等便利的綠色交通。