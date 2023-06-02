民進黨近日有女性前黨工踢爆，在婦女部任職期間遭到合作導演性騷擾。然而國民黨籍台中市議員、第六選區立委羅廷瑋昨（1）夜卻遭到網軍攻擊，指他曾性騷擾。對此，羅廷瑋為捍衛自身清白，今（2）日在臉書貼出台中地檢署的不起訴處分書，上面清楚記載他沒有主觀犯意跟客觀犯行。

羅廷瑋在臉書以《選舉來了，網軍也就跟著來了…》為題目撰文表示，自己忙到深夜卻發現網軍來了，散布他性騷擾前民進黨籍台中市議員賴佳微的訊息。羅控訴，法院判決已認證他的清白，網軍所言根本無中生有，他將保留追訴權不再隱忍，並且保護自己家人。

對於外界無端指控，羅廷瑋稱，他自踏上政途後，一直以來都秉持著與人為善的態度、踏實的做好選民服務、努力爭取地方建設，但選舉才一開始，鋪天蓋地的抹黑、造謠、甚至是不實指控都接踵而至。

羅廷瑋提到，民進黨議員於2019年在議會想惡意杯葛花博專案，甚至為了炒作新聞，還想上去推擠盧秀燕市長，「從當時的新聞影片與照片皆可清楚看到，我在議會攻防保護市長時，與民進黨賴前議員有保持一段距離，但為了搏媒體版面，賴前議員高喊我性騷擾她。」

羅廷瑋在台中市議會舉牌，盡量避免身體接觸。（圖取自羅廷瑋臉書）

羅廷瑋在台中市議會舉牌，盡量避免身體接觸。（圖取自羅廷瑋臉書）

羅還指出，賴佳微還批評他經過議會樓梯間時，對其造成二次傷害，但從當時的影片內容可以看到，並沒有自己觸碰到賴的畫面；反倒是記錄下賴佳微那時候用言語罵人廢物、垃圾，霸凌同事的真相。

另前衛福部長陳時中於2021年來台中出席活動時，羅廷瑋稱，自己只為擠進人潮，就再度被賴佳微指控性騷擾。羅自清，「當時我是側身擠進人潮，好在一連串的紛擾事件在幾次進出法院後，終於還給我一個清白！」

羅廷瑋在臉書貼出台中地檢署對他的不起訴處分書。（圖取自羅廷瑋臉書）

羅廷瑋認為，「從政應該是要拼能力而不是搏版面」，但賴佳微收到判決書後，依然持續在個人臉書貼出批評司法的言論並斷章取義，且這種莫須有的指控，即便在司法還他清白後，現在為了護航民進黨的醜聞，又再次把這件事情翻出來，讓自己深感遺憾。羅還說到，另外也很可惜有少數高知識分子刻意利用他們的身份和職位，沒有查證事實，跟著無中生有，刻意的帶風向。羅廷瑋也說，「相信公道自在人心，更相信人民的心中都有一把尺，台中市民會唾棄這樣的抹黑選舉風氣。」

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