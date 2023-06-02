年度超夯音樂盛事「2023 hito流行音樂獎」頒獎典禮明（3日）在台北小巨蛋舉行，今年包括林俊傑、庾澄慶、彭佳慧、田馥甄等大咖雲集，將帶來30組超華麗金曲演唱，要讓歌迷大飽耳福。中華電信MOD及Hami Video全程免費轉播，讓客戶輕鬆享受含金量超高的殿堂級音樂饗宴，此外，六月起精彩節目一檔接一檔。

中華電信表示，近期將轉播6月20日開打的2023台北羽球公開賽，此役為中華健兒角逐國際殊榮的重要舞台，中華隊將派出最完整地主陣容，力拼巴黎奧運積分，歡迎國人一起為喜愛的選手加油捍衛主場。另外，由中華電信與鏡文學共同出品的最新律政台劇《八尺門的辯護人》，MOD、Hami Video影劇館+亦將於7月2日起每週日晚間九點與公視同步獨家首播。

中華電信目前除了Hami Video運動館、影劇館+、電視館每月149元起，15日起將配合體育署發行青春動滋券推出優惠方案：Hami Video運動館40天方案優惠價200元、120天方案只要500元，立即享63折特惠。CPBLTV館優惠方案主打60天優惠價500元即可暢看中職全賽事。