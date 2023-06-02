香港01引述《韓民族日報》報導稱，中國在東協電動汽車市場占有率超過韓國，躍居首位。數據顯示，韓國電動汽車在東協進口電動汽車市場的占有率大幅下降，已被中國產電動汽車趕超。

報導指出，中國在東協進口電動汽車市場的份額從2019年的25.7％飆升至2021年的46.1％，從第二位升至第一位。另一個競爭對手德國的份額也從同期的1.3％躍升至34.1％，從第三位上升至第二位。

報導稱，韓國大韓商工會議所（Koera Chamber of Commerce ＆ Industry）表示，2019至2021年，韓國產電動汽車在東協進口電動汽車市場的份額從2019年的43.2％降至2021年的8.2％。在此期間，排名從第一下降到第三，金額也從5600萬美元減少至2400萬美元。

報導說，中國產電動汽車之所以在東協市場份額迅速提升，是因為中國產電動汽車與韓國產電動汽車的質量相當，且價格低20％至30％。大韓商工會議所表示，東協國家普及電動汽車的意志越來越強烈，而國民的購買力卻達不到這一點，因此中國產電動汽車價格優勢應該會更大。

據了解，東協是全球第六大汽車市場，印尼、馬來西亞、泰國、越南、新加坡等部分東協國家俱備一定的汽車產業基礎，但電動汽車產業發展剛剛起步。受制於各國產業基礎差異較大、政策框架和產業合作機制不夠成熟，東協國家電動汽車專用零部件、原材料等相關產業基礎薄弱，產業發展尚處早期。

報導稱，目前，東協國家中僅泰國擁有較完整的電動汽車產業鏈，新加坡、緬甸、老撾等國擁有一定的電動汽車配件生產能力。電動車占東協本地市場的份額僅為0.04％—0.6％，使用量和普及率遠低於中國。

韓國大韓商工會議所是韓國最大的民間經濟團體，在韓國內有71家分支機構。主要職能是，調查了解企業情況，向政府提出政策性意見和建議。