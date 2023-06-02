陽明交大電機系今年首度招生「醫學電資組」，出乎意料地搶手，許多數理科目優異學生爭相報名，錄取率僅11%，比醫學系的17%還要低。

針對首屆「醫學電資組」的面試考生，電機系的考題別出心裁，包括「運用腦波意念操控無人機飛行」、「可隨身攜帶的單晶片系統治療帕金森氏症」、「穿戴式腦機介面操控下肢外骨骼機器人協助中風病患進行復健」等，以分組專題展示的方式，請考生們針對內容進行簡單測驗和心得分享。

陽明交大電機系主任劉建男表示，當初會設立這個組的初衷有兩個，一是老師發現電機的學生較缺乏生醫基礎，希望培養出一批具備雙專長的學生，把生醫與IC設計相結合；二是考量學生即使念到高三，可能仍未決定要往醫學或電機發展，但如果孩子進入這個學程，可同時兼顧兩方面興趣。

陽明交大電機系教授柯立偉表示，面試的考生有一些共同特質，包括對跨領域學習有濃厚興趣、展現高度熱情、目標明確，以及在物理、化學、生物方面都有傑出表現，同時數學優異。