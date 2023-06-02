自去年七月以來，歐洲央行總共加息375基點，並且基本上已經承諾六月再次升息，儘管最新的通膨資料顯示，五月通膨已放緩到6.1%。

拉加德在演講中說：「目前的通膨水準太高，而且預計會持續更久時間」。她補充稱：「這就是為什麼我們以有史以來最快的速度加息，而且我們已經明確表示，我們仍有足夠迴旋的空間，將利率帶到足夠嚴格的水準」。

拉加德同時指出：過去的這些升息已經「有力地」提高了銀行利率，而且還有大量收緊措施正在醞釀中；但是歐洲央行並不確定，政策傳導的力度會有多大。

行長表示：「因此我們需要繼續我們的升息週期，直到我們足夠地確定，通膨可望及時地回落到我們的目標區間。

許多政策官員甚至在6月15日的會議召開之前，已經將七月的升息放上檯面討論。但一些經濟學家認為，周四公布的通膨資烙，意指著六月已經要停止升息。

然而仍有投資人認為，預計歐洲央行還會有兩次加息，且政策官員很少會因為單一的數據，就改變他們的看法。

部分問題在於核心通膨仍高。

拉加德說，沒有明確證據顯示核心通膨已經見頂；「整個歐元區的勞動力市場都很吃緊，同時工人們擁有相當大的(工資)議價能力，他們正開始利用這些能力來彌補損失」。