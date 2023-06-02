大仁科技大學位於屏東縣鹽埔鄉，創辦於民國55年3月，以藥專起家，於88年改制為大仁技術學院，94年8月升格為大仁科技大學，目前仍是台灣唯一擁有藥學與護理學系的科技大學。著眼於產學合作共同培育專門人才為強化產業競爭力的重要機制，在台大與輝達聯手打造AI大學中心的啟發下，大仁科大力邀楊弘仁與鄭明龍兩位優秀的業界領袖加入董事會，啟動產學聯盟發展模式。

敏盛醫療體系執行長、盛弘醫藥(8403)董事長楊弘仁，集團旗下擁有敏盛醫院、哈佛健診、躍獅連鎖藥局等企業，以楊弘仁在醫療產業豐富的經驗和卓越的領導能力，他的加入將為大仁科大的創新和大健康生態系統帶來更多的專業知識和視野。

大樹藥局(6469)為台灣連鎖藥局龍頭，在全台已逾309家門市，近期也成立大樹寵物事業部，與大仁科大寵物美容照護系發展緊密結合。大樹連鎖藥局創辦人兼董事長鄭明龍的參與，將有助於大仁科大培養更多具有藥學與寵物照護優秀人才。

楊弘仁表示，國內護理人才荒問題頻傳，擔任大仁科大董事長之後，將會挹注敏盛醫療集團資源，致力於人才交流，培育出優秀人才，未來有好的就業發展，解決人力問題，也為社會貢獻所長。楊弘仁將藉由豐富的醫療產業資源，為大仁科大引進先進師資，並與國外交流合作，建立學校企業，期為醫療產業培育更多優秀、有活力的專業人才。