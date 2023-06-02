湖人小將里夫斯（Austin Reaves）本季屢次繳出神奇表現，休賽季將成為自由球員的他，有機會獲得一紙大合約，據美媒《The Athletic》記者布哈（Jovan Buha）報導，湖人願意花1億美元，匹配任何對於里夫斯的報價。

傳言湖人著眼於延攬厄文（Kyrie Irving），勢必得清出薪資空間，里夫斯就是球團亟欲留下的人才，湖人除了看中他季後賽穩定表現，里夫斯在場上也總是做出正確的決定，認定他未來將成為明星球員。此外湖人在這個休賽季，還得留下同樣在季後賽表現精采的八村壘。

由於里夫斯將會是受限制自由球員，任何球隊都可以對他提出報價，包含魔術、火箭和馬刺都在追求，布哈則表示湖人已經準備1億美元留下里夫斯，「綜合例行賽和季後賽的表現，湖人認為他是這支球隊中第3優秀的球員。」

布哈補充簽回里夫斯是湖人第一要務，他們已經記取了過往教訓。2021年同樣是受限制自由球員的卡魯索（Alex Caruso），以4年3700萬美元加入公牛，湖人當時為了得到韋斯布魯克（Russell Westbrook），最終沒有匹配公牛該報價。若湖人真的願意花1億美元將里夫斯帶回，同樣索討高薪的羅素（D'Angelo Russell）確定將遭放棄。